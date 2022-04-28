Таку інформацію повідомили на сторінці ДСНС України у фейсбуці. Численні обстріли окупантів призводять до займання великої кількості будівель, тому українські вогнеборці працюють цілодобово задля їх ліквідації.

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За даними служби, у Новодружеську пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС не одну годину ліквідовували займання десятків гаражів, житлових будинків та надвірних споруд.

Також вночі рятувальники ліквідовували займання гаражів в місті Сєвєродонецьк.

Ліквідація пожеж у Лисичанську / фото ДСНС

Руйнація Луганщини шалена. Довкола безліч зруйнованих будівель, вулиць та дитячих майданчиків.

"Луганщина вже інша! Повсюди зруйновані приватні будинки, школи, лікарні та адмінбудівлі та багатоповерхівки. Які не знищені – позначені на стінах і дахах слідами від потрапляння снарядів. Просто на вулицях, на дитячих майданчиках, де раніше бавилися наші діти, валяються рештки вибухонебезпечних предметів", – розповіли у ДСНС України.

Піротехніки Луганської області щодня залучаються до робіт з ідентифікації та виявлення спрацьованих і нерозірваних вибухонебезпечних предметів.

Робота піротехніків на Луганщині / фото ДСНС

Зверніть увагу! Рятувальники звертаються до громадян з проханням не чіпати підозрілі та вибухонебезпечні предмети. У разі виявлення вибухової знахідки дзвонити негайно "101"!

Що відомо про останні обстріли Луганської області:

Окупанти за добу 27 квітня 29 разів обстріляли цивільні будинки в Луганській області. Ворог по 10 разів обстріляв Попасну та Лисичанськ, а також 4 тривалі обстріли вели по Гірській громаді.

Вчора, 27 квітня, росіяни завдали ударів по єдиній лікарні в Сєвєродонецьку, де перебували близько 50 пацієнтів. Наразі медзаклад продовжує функціонувати.

Росіяни безупинну обстрілювали міста Луганщини 26 квітня: Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна, Лисичанськ, Нижнє, Гірське, Білогорівка. Внаслідок цього пошкоджена інфраструктура, а також загинули дві жінки, ще п'ятеро людей зазнали поранень.

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