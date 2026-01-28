В Украине формируется командование "малой" ПВО: кто возглавил направление
- Полковник Евгений Хлебников возглавил новое командование "малой" ПВО для быстрого реагирования на угрозы небу Украины.
- Министерство обороны меняет подход к защите воздушного пространства, в частности через развитие эффективной системы "малой" ПВО и перехватчиков.
Министр обороны рассказал о трансформации системы "малой" ПВО. Она нужна для быстрого реагирования на вызовы, связанные с защитой украинского неба.
Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.
Что известно о трансформации "малой" ПВО?
По заданию президента министерство обороны меняет подход к защите неба для повышения результативности противодействия вражеским атакам.
Реактивно реагируя на все новые вызовы, мы должны построить систему для анализа, противодействия и прогнозирования будущих угроз. Для этого нужна эффективная система "малой" ПВО и перехватчиков,
– говорит Федоров.
Недавно состоялось назначение одного из самых эффективных командиров Лазаря заместителем командующего Воздушных Сил ВСУ. Под его руководством формируется командование "малой" ПВО – это направление возглавил полковник Евгений Хлебников.
Ключевая задача полковника – построить систему, которая сможет быстро противодействовать вызовам для защиты неба. Известно, что Евгений Хлебников – это офицер с боевым и управленческим опытом. Служил в подразделениях зенитных ракетных войск Воздушных Сил, работал в Генеральном штабе по направлению развития ПВО.
С первых дней полномасштабной войны Хлебников руководил применением БпЛА Bayraktar при обороне Киева и Черниговщины, участвовал в планировании операции по освобождению острова Змеиный. В 2014 – 2015 годах – участник боев за Донецкий аэропорт.
"В ближайшее время усилим управление в каждом регионе и продолжим формировать сильную команду для развития "малой" ПВО", – резюмировал Федоров.
Он уточнил, что это первые решения обновленной команды Министерства обороны для построения действенной системы защиты украинского неба. В то же время министр обороны говорит, что впереди еще много шагов, чтобы достичь результата и повысить эффективность перехвата.
Напомним, министр обороны Михаил Федоров анонсировал, что над Украиной может появиться антидроновий купол. Есть соответствующие наработки и необходимый опыт.
Авиаэксперт Валерий Романенко озвучил 24 Каналу мнение, что такая система заработает в ближайшее время. Тогда постепенно пролеты "Шахедов" над городами Украины будут исключением, а не правилом.
Как отметил авиаэксперт, все равно нельзя будет сбивать вражеские цели еще на подлете к нашим границам, чтобы они не долетали до украинских городов. В частности, остается морское побережье. А "Шахеды" летят как из Брянской области, так и из Крыма, и из Краснодарского края.