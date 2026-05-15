"Взятие" Россией этого села уже стало мемом: что на самом деле происходит в Малой Токмачке

Россияне уже не один год пытаются захватить поселок Малая Токмачка в Запорожской области и чуть ли не ежедневно отчитываются, что якобы его оккупировали. На просторах интернета даже "гуляет" мем о том, что осада Сталинграда длилась меньше, чем этого украинского села.

Как рассказал 24 Каналу представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, говорится о поселке, который до полномасштабной войны насчитывал до 3,5 тысяч жителей. Он расположен на автомобильной трассе, которая идет из оккупированных Пологов в Орехово.

Что на самом деле происходит в Малой Токмачке?

До войны это был достаточно большой поселок, где работало несколько перерабатывающих предприятий. Также было пенитенциарное учреждение, жили люди. Сегодня село почти уничтожено, рядом проходит линия фронта.

Впрочем оккупанты почему-то считают, что уже захватили этот населенный пункт. Там действительно продолжались боевые столкновения, но на окраинах. Внутрь села штурмовые группы никогда не заходили.

Ситуация возле села Малая Токмачка: смотрите на карте

"Когда противник двигался по дороге, то использовал даже колонны бронетехники, мотоциклы, автомобильную технику. Однако мы их останавливали и уничтожали. Сегодня фронт проходит примерно в 1,5 – 2 километрах от Малой Токмачки", – отметил представитель Сил обороны Юга Украины.

Иногда вражеские диверсионные группы подходят к окраинам, но не в само село. Захватить какой-то объект или закрепиться они точно не могут. Впрочем российскому командованию постоянно докладывают о якобы оккупации этого населенного пункта.

Противник действительно уничтожил всю застройку, которая была в селе, но украинские военные до сих пор сдерживают оккупантов. А лживые доклады уже сыграли против самих россиян.

Например, россияне заявили о якобы захвате села Магдалиновка, даже выдали новые карты для артиллеристов. Когда штурмовики пытались продвигаться, то попросили у командования артиллерийской поддержки, но артиллеристы ответили им, что бить не могут, поскольку это уже их позиции.

"Штурмовикам пришлось идти без поддержки. Конечно, мы их уничтожили, но российское командование, страдает подобными "болезнями" – выдавать желаемое за действительное. Поэтому и Малая Токмачка уже стала мемом", – подытожил Владислав Волошин.

Какова ситуация на Запорожском направлении?

На этом направлении россияне концентрируются на захвате города Орехов. Для этого накапливают силы и улучшают логистику. У Гуляйполя враг фактически остановился, а Вооруженные Силы продолжают активно действовать в западной части Запорожья.

Россия продолжает терроризировать область. Оккупанты сбросили управляемые авиационные бомбы сразу по нескольким предприятиям. В результате обстрела погибли 12 человек. В больницы попали еще 18 человек.

На Запорожском направлении россияне маскируются под гражданских. Главная цель таких действий – диверсии. Стоит отметить, что это подпадает под категории военных преступлений. Эти случаи зафиксировали у Орехового, но в целом они нередки.