27 декабря в результате сильных дождей из берегов вышла река в городе Карак, штат Паханг. Участки возле водоема покрыты мусором и ветками деревьев.

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Малайзию накрыло сильное наводнение

По подсчетам Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, общее количество пострадавших от сильного дождя за последние 2 недели превысило 125 тысяч.

Наводнение накрыло 7 регионов Малайзии:

Келантан;

Теренгану;

Паханг;

Джохор;

Малакка;

Негери Сембилан;

Сабах.

Временное убежище в 128 центрах помощи нашли 8 727 человек. В целом от наводнения по всей стране пострадали 125 490 человек, из них 117 700 эвакуированных уже вернулись домой.

50 человек погибли

Сезон сильных дождей в Малайзии начался 17 декабря. По информации полиции со ссылкой на генерального инспектора Акрила Сани Абдуллу, в результате наводнения погибли по меньшей мере 50 человек, а двое считаются пропавшими без вести.

Малайзия страдает от сильных дождей / Фото из твитта HongMawar

Малайзия просит о помощи в ООН

Власть Малайзии заверила, что предоставит 336,2 миллиона долларов денежной помощи для пострадавших от наводнения. Кроме того, там требуют от Зеленого климатического фонда ООН 3 миллиона долларов для разработки национального плана адаптации к изменению климата.

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По словам генерального секретаря Заини Уджанга, план будет сосредоточен на таких областях, как водная, сельскохозяйственная и продовольственная безопасность, здравоохранение, лесное хозяйство и инфраструктура.

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