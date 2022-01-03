27 грудня внаслідок сильних дощів з берегів вийшла річка в місті Карак, штат Паханг. Ділянки біля водойми вкриті сміттям та гілками дерев.

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Малайзію накрила сильна повінь

За підрахунками Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, загальна кількість постраждалих від сильного дощу за останні 2 тижні перевищила 125 тисяч.

Повінь накрила 7 регіонів Малайзії:

Келантан;

Теренгану;

Паханг;

Джохор;

Малакка;

Негері Сембілан;

Сабах.

Тимчасовий притулок у 128 центрах допомоги знайшли 8727 людей. Загалом від повені по всій країні постраждали 125 490 осіб, з них 117 700 евакуйованих вже повернулися додому.

50 людей загинули

Сезон сильних дощів у Малайзії розпочався 17 грудня. За інформацією поліції з посиланням на генерального інспектора Акрила Сані Абдуллу Сані, внаслідок повені загинули щонайменше 50 людей, а двоє вважаються зниклими безвісти.

Малайзія потерпає від сильних дощів / Фото з твітету HongMawar

Малайзія просить про допомогу в ООН

Влада Малайзії запевнила, що надасть 336,2 мільйона доларів грошової допомоги для постраждалих від повені. Крім того, там вимагають від Зеленого кліматичного фонду ООН 3 мільйони доларів для розробки національного плану адаптації до зміни клімату.

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За словами генерального секретаря Заіні Уджанга, план буде зосереджено на таких сферах, як водна, сільськогосподарська та продовольча безпека, охорона здоров'я, лісове господарство та інфраструктура.

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