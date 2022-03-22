Новый эффектный трек называется "Допрос военнопленного оккупанта по существу". Он был обнародован на странице Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в фейсбуке.

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Новый хит о российских пленных

В клипе использовали кадры российских военных, захваченных в плен. Авторы трека высмеивают, как оккупанты постоянно оправдываются, что якобы не знали, куда ехали; думали, что это учения, и не догадывались, что вообще происходит.

Мы с Лехой не знали, куда нас везут. Ехали-ехали – оп, уже тут. Нам говорили, что типа учения. Особо не спрашивали нашего мнения, – говорится в песне.

Слушайте новый трек от авторов Bayraktar

Ранее авторы обнародовали еще одну крутую песню – "Путин с*сет". Там высмеивают планы и надежды Владимира Путина насчет Украине.

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