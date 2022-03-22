Новий ефектний трек називається "Допит військовополоненого окупанта по суті". Його оприлюднили на сторінці Сухопутних військ Збройних Сил України у фейсбуці.

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Новий хіт про російських полонених

В кліпі використали кадри російських військових, яких захопили в полон. Автори треку висміюють, як окупанти постійно виправдовуються, що нібито не знали, куди їхали; думали, що це навчання, та й не здогадувалися, що взагалі відбувається.

Ми з Льохою не знали, куди нас везуть. Їхали-їхали, і ось уже тут. Нам говорили, що типу навчання. Особливо не питали про нашу думку, – йдеться у пісні.

Послухайте новий трек від авторів Bayraktar

Раніше автори оприлюднили ще одну круту пісню – "Путин с*сет". Там висміюють плани та надії Володимира Путіна щодо України.

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