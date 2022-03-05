Маленькие города вокруг столицы взяли на себя удар в бою за Киев – Алексей Кулеба

Российские убийцы пытаются захватить украинскую столицу. Держат оборону и дают достойный отпор все маленькие города вокруг Киева.

Об этом сказал глава киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Он отметил, что самая трудная ситуация в Ирпене, Буче, Гостомеле и Ворзеле. Там идут ожесточенные бои.

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"Хочу отметить, что мэр города Ирпень взял людей и повел их на трассу, где подключились все службы, волонтеры. И автобусами людей доставляли в Академгородок или железнодорожный вокзал", – сказал Кулеба.

Захватили людей

Кроме этого, в Бородянке оккупанты захватили психоневрологический диспансер, в котором находятся 670 человек. Кулеба сказала, что на сегодняшний день нет понимания, как именно их эвакуировать.

"Мы знаем о том, что у них есть еда. Понимаем, что у них заканчиваются запасы воды и, к сожалению, заканчиваются медикаменты. Этим людям помощь необходима постоянно. Они должны находиться под контролем", – рассказал Кулеба.

Продолжается битва за Киев

В Бородянке, Ворзеле и Буче нет режима прекращения огня, и поэтому никто не может эвакуироваться. Кулеба отметил, что такая ситуация во всех других маленьких деревнях.

Сейчас идет битва за Киев. И маленькие дачные города и села взяли на себя удар. Там уничтожена инфраструктура. Нам нужно сохранить жизнь каждого украинца,

– сказал председатель Киевской ОВА.

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