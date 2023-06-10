В сеть выложили видео, которое мгновенно завирусилось. На нем маленький украинец Иван выдал настоящую базу. Это инструкция, которую должен выполнять каждый из нас.

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Что должны делать украинцы

Его на видео попросили сказать что-нибудь, чтобы подбодрить украинцев. Малыш почесал голову и выдал базу. Слушайте внимательно и запоминайте:

Не переживать!

Не плакать!

Все будет хорошо!

Если же не выходит, то что делать, спрашивает его, вероятно, мама.

Если не выходит, возьмите себя в руки. Держать кулачки за Украину,

– говорит он.

Маленький украинец подбодрил земляков: смотрите видео

Напомним, что ранее в сети активно обсуждали маленького Назарчика и его отца. Ои успокоили каждого украинца.

Военный снял успокоительное видео

Речь идет о военном из 14 отдельной механизированной бригады имени Князя Романа Великого и его сынишке Назарчике. Сам ролик был выложен в сеть в Министерстве обороны Украины. В нем наш защитник попытался успокоить каждого украинца.

Не психуйте, не плачьте! Все будет Украина! Выгоним врага из Украины. Будет мир. Все будет хорошо!

– убежден воин.

Заметим, что к моменту съемки ролика Назарчику было всего три года. А легендарную фразу "не психуй" он перебрал у своего отца. Он летом находился дома после ранения. И этими словами пытался хоть как-то успокоить любимую жену.

Мы знаем, что тоже неплохо успокаивает актуальная статистика потерь врага. Так что напомним вам, что известно по состоянию на вечер 10 июня.

Скоро будет 215 тысяч "пакетов"