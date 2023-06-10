У мережу виклали відео, яке миттю завірусилося. На ньому маленький українець Іван видав справжню базу. Це інструкція, що повинен робити кожен із нас.

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Що мають робити українці

Його на відео попросили сказати щось, щоб підбадьорити українців. Малий почухав голову і видав базу. Слухайте уважно і запам’ятовуйте:

Не переживати!

Не плакати!

Все буде добре!

Якщо ж не виходить, то що робити, запитує у нього, ймовірно, мама.

Якщо не виходить, візьміть себе в руки. Тримати кулачки за Україну,

– каже він.

Маленький українець підбадьорив земляків: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше в мережі активно обговорювали маленького Назарчика та його батька. Вони заспокоїли кожного українця.

Військовий зняв заспокійливе відео

Мовиться про військового з 14 окремої механізованої бригади імені Князя Романа Великого та його синочка Назарка. Сам ролик виклали у мережу в Міністерстві оборони України. У ньому наш захисник спробував заспокоїти кожного українця.

Не психуйте, не плачте! Все буде Україна! Виженемо ворога з України. Буде мир. Все буде добре!

– переконаний воїн.

Зауважимо, що на момент зйомки ролика Назарчикові було лише 3 роки. А легендарну фразу "не психуй" він перебрав у свого татуся. Він влітку перебував вдома після того, як зазнав поранення. І цими словами намагався бодай якось заспокоїти кохану дружину.

Ми знаємо, що також непогано заспокоює актуальна статистика втрат ворога. Тож нагадаємо вам, що відомо станом на вечір 10 червня.

Скоро буде 215 тисяч "пакетів"