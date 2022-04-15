Маленького Мишу из Николаева спасают в Чехии: он пострадал во время обстрела

Маленький Миша из Николаевщины получил тяжелые ранения головы обломком гранаты при обстреле российскими военными. На днях мальчика перевезли из Львова в больницу Мотол в Праге.

К сожалению, мама 5-летнего мальчика не пережила бомбардировку. Историю того, через что прошла семья, рассказал отец ребенка Максим Кутняк.

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Попытка эвакуироваться и ужасный обстрел

В середине марта семья 2 автомобилями эвакуировалась из села Тамарино в районный центр Снигиревка в Николаевской области, когда увидела на дороге российский "КамАЗ" с военными.

Мы специально прикрепили белые ленты на авто, чтобы показать, что мы мирные жители, чтобы нас не трогали. Но российским солдатам было все равно,

– отметил отец мальчика.

Он рассказал, что сначала полетела граната, ее было четко видно, потом солдаты начали стрелять. "Они даже не сделали предупредительный выстрел, а сразу били из пулеметов, не останавливаясь ни на минуту", – объяснил мужчина.

Его жене пуля попала в голову, у него прошла через левую ногу. "Я поехал обратно по дороге, и еще раз 5 прилетело выстрелов по багажнику. Российские уроды не хотели оставлять никаких шансов", – вспомнил Максим Кутняк.

В другом автомобиле ехали теща Максима и брат его жены. Они не пережили дорогу.

Лечение малого Миши

Первую необходимую помощь Максиму и его сыну оказали в местной больнице. Миша получил тяжелые ранения головы обломком гранаты при обстреле российскими оккупантами.

Впоследствии мальчику сделали операцию в Николаеве, откуда его перевели в больницу Львова. После этого чешские спасатели из DavepoMedevac забрали семью и доставили в больницу Мотол в Праге.

Заметим, спасатели из Рудны под Прагой помогают не в первый раз. DavepoMedevac уже второй раз перевозит тяжелораненых пациентов из разрушенной войной Украины в Чехию.

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