На жаль, мама 5-річного хлопчика не пережила бомбардування. Історію того, через що пройшла сім'я, розповів батько дитини Максим Кутняк.

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Спроба евакуюватися та жахливий обстріл

У середині березня сім'я 2 автівками евакуювалася з села Тамарине до районного центру Снігурівка в Миколаївській області, коли побачила на дорозі російський "КамАЗ" з військовими.

Ми спеціально прикріпили білі стрічки на авто, щоб показати, що ми мирні жителі, щоб нас не чіпали. Але російським солдатам було все одно,

– зазначив батько хлопчика.

Він розповів, що спочатку полетіла граната, її було чітко видно, потім солдати почали стріляти. "Вони навіть не зробили попереджувальний вистріл, а відразу гатили з кулеметів, не зупиняючись ні на хвилину", – пояснив чоловік.

Його дружині куля потрапила в голову, у нього – пройшла скрізь ліву ногу. "Я поїхав назад по дорозі, і ще разів з 5 прилетіло пострілів по багажнику. Російські потвори не хотіли залишати жодних шансів", – пригадав Максим Кутняк.

В іншому авто їхали теща Максима та брат його дружини. Вони не пережили дорогу.

Лікування малого Михайлика

Першу необхідну допомогу Максиму та його сину надали в місцевій лікарні. Михайлик отримав важкі поранення голови уламком гранати під час обстрілу російськими окупантами.

Згодом хлопчику зробили операцію в Миколаєві, звідки його перевели до лікарні Львова. Після цього чеські рятувальники з DavepoMedevac забрали родину й доправили до лікарні Мотол у Празі.

Зауважимо, рятувальники з Рудни під Прагою допомагають не вперше. DavepoMedevac уже вдруге перевозить важкопоранених пацієнтів із зруйнованої війною України до Чехії.

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