Ранее просили военную поддержку у России: 3 страны Африки объединились в конфедерацию

Военные хунты трех стран Африки – Мали, Буркина-Фасо и Нигер – образовали собственную конфедерацию. О создании нового союзе под названием Конфедерацию государств Сахеля (АЕС) объявили на первом саммите по случаю объединения стран.

Стоит отметить, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер все больше углубляют отношения с Россией. Ранее эти африканские страны просили военной поддержки у Москвы.

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Военные хунты Африки объявили о создании конфедерации

В Ниамее, столице Нигера, в субботу, 5 июля, по случаю создания конфедерации состоялся первый саммит 3 стран Африки. Возглавляли его генерал Абдурахаман Чиани (лидер Нигера), полковник Ассими Гоита (Мали) и капитан Ибрагим Траоре (Буркина-Фасо).

Хунты объявили о создании конфедерации / Фото Ибрагима Траоре

Известно, что все трое лидеров захватили власть путем военных переворотов в период с 2020 до 2023 годов. Как отмечают в СМИ, саммит Нигера, Мали и Буркина-Фасо стал первым после того, как эти страны в январе 2024 года вышли из состава Экономического сообщества западноафриканских государств. Тогда военные хунты заявляли, что сообщество находится под влиянием Франции, поэтому они стремятся создать собственное "независимое" объединение.

Как отметили лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо, создание конфедерации – это "шаг к большей интеграции стран".

Интересно, что The Insider ранее сообщал, что лидеры хунт согласовали создание нового объединения после того, как провели переговоры с Россией. В декабре заместитель министра обороны страны-агрессора Юнус-Бек Евкуров посетил африканские страны, чтобы углубить сотрудничество. Тогда же Нигер, Мали и Буркин-Фасо пустили на территорию страны российских военных. Как ранее отмечали журналисты, таким образом Россия усиливает влияние в регионе.