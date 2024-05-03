Об этом сообщают журналисты со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя обороны США.
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Российские войска в Африке
Нигерские военачальники, управляющие страной, приказали США вывести почти тысячу военнослужащих. До прошлогоднего переворота этот военный контингент сыграл ключевую роль в борьбе с повстанцами, которые убили тысячи людей.
США и их союзники были вынуждены вывести войска из нескольких африканских стран, а к власти пришли группировки, которые показывают желание дистанцироваться от западных правительств.
Это также вызывает вопросы относительно будущей судьбы американских объектов в стране после вывода войск.
Ситуация не является прекрасной, но в краткосрочной перспективе можно управлять,
– прокомментировал американский чиновник.
Американские войска в последние дни также покинули Чад, а французские войска были изгнаны из Мали и Буркина-Фасо.
По словам журналистов, Россия стремится укрепить отношения с африканскими странами и пытается позиционировать себя как дружественную страну.
Кремль усиливает влияние на Африканском континенте
- Россия, стремясь расширить свое влияние в Африке, набирает 20 тысяч солдат. Таким образом в Кремле решили заменить наемников ЧВК "Вагнера" по всему континенту. Африканский корпус, который имеет название экспедиционного корпуса Адольфа Гитлера, намерен до середины 2024 года привлечь новых рекрутов.
- Африканский корпус усилит военное присутствие России с помощью сети баз, контролируемых министерством обороны, в попытке возродить влияние Москвы на континенте времен холодной войны в период резкого снижения влияния Запада.
- Ранее Россия начала бесплатную поставки зерна в Африку. Как сообщало Bloomberg, Москва пошла на такой шаг после критики в адрес России. Полномасштабное вторжение России в Украину и выход страны-агрессора из зерновой сделки спровоцировали рост мировых цен на удобрения и продовольствия.