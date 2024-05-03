Про це повідомляють журналісти з посиланням на неназваного високопоставленого представника оборони США.

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Російські війська в Африці

Нігерські воєначальники, що керують країною, наказали США вивести майже тисячу військовослужбовців. До торішнього перевороту цей військовий контингент зіграв ключову роль в боротьбі з повстанцями, які вбили тисячі людей.

США та їхні союзники були змушені вивести війська з кількох африканських країн, а до влади прийшли угруповання, які показують бажання дистанціюватися від західних урядів.

Це також викликає питання щодо майбутньої долі американських об’єктів у країні після виведення військ.

Ситуація не є чудовою, але в короткостроковій перспективі можна керувати,

– прокоментував американський чиновник.

Американські війська в останні дні також залишили Чад, а французькі війська були вигнані з Малі та Буркіна-Фасо.

За словами журналістів, Росія прагне зміцнити відносини з африканськими країнами та намагається позиціонувати себе як дружню країну.

Кремль посилює вплив на Африканському континенті