"Никаких достоверных доказательств": МИД отверг обвинения Мали и Нигера

Украина решительно отвергла обвинения Мали и Нигера в якобы поддержке незаконных вооруженных формирований и сотрудничестве с террористами. В ведомстве подчеркнули, что эти заявления беспочвенны и повторяют российские пропагандистские нарративы.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

Украина опровергает обвинения

В министерстве заявили, что категорически отвергают утверждения о якобы поставках вооружения террористам, передаче им информации и поддержке так называемой террористической коалиции.

Предостерегаем от новых информационных вбросов на эту тему и обращаем внимание на то, что с момента разрыва указанными государствами дипломатических отношений с Украиной в подтверждение этих обвинений не было представлено никаких достоверных доказательств,

– подчеркнули в МИД.

В министерстве отметили, что обвинения африканских стран полностью повторяют ключевые тезисы российской пропаганды. Главная цель такой кампании – подорвать авторитет Украины и ослабить ее взаимоотношения с партнерами на Африканском континенте.

В МИД напомнили, что с первых месяцев полномасштабного вторжения Украина внедрила систему мониторинга и контроля за использованием западного вооружения.

По словам дипломатов, за более чем два с половиной года партнеры не выявили ни одного случая его нецелевого использования.

Российское влияние и уважение к суверенитету

Официальный Киев призвал международных партнеров внимательно следить за деструктивной активностью российских военных структур в регионе Сахеля. Украинская сторона указала на их ключевую роль в дестабилизации местной безопасности и систематических нарушениях прав человека.

Дипломаты напомнили, что принцип уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности не может применяться избирательно.

Нельзя одновременно требовать уважения суверенитета африканских государств и отрицать право Украины на суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах,

– подчеркнули в ведомстве.

В то же время Киев подчеркнул, что остается открытым для развития взаимовыгодных отношений со странами Африки. Основой такого сотрудничества должны быть равенство, невмешательство во внутренние дела, уважение к суверенитету и территориальной целостности государств, а также соблюдение международного права.

Причины разрыва дипломатических отношений

Как уже сообщалось на нашем сайте, в сентябре 2024 года правительство Нигера объявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной из солидарности с властями Мали, выдвинув претензии в связи с поддержкой вооруженных формирований.

До этого такой же шаг предприняло правительство Мали после разгрома колонны местных военных и российских наемников ЧВК "Вагнера" бойцами-туарегами. Украинское внешнеполитическое ведомство назвало тогдашние действия Бамако недальновидными и категорически отвергло любые обвинения в причастности к международному терроризму.

Напомним, в октябре 2024 года в МИД Украины уже опровергали сообщения о якобы поставках украинских беспилотников повстанцам-туарегам в Мали. Тогда поводом для обвинений стала публикация французского издания Le Monde об использовании повстанцами украинских дронов в борьбе против правительственных сил и российских наемников.