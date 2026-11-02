"Жодних достовірних доказів": МЗС відкинуло звинувачення Малі та Нігеру

Про це йдеться у коментарі МЗС України.

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Україна заперечує звинувачення

У міністерстві заявили, що категорично відкидають твердження про нібито постачання озброєння терористам, передачу їм інформації та підтримку так званої терористичної коаліції.

Застерігаємо від нових інформаційних вкидів на цю тему й звертаємо увагу на те, що від часу розриву зазначеними державами дипломатичних відносин з Україною на підтвердження цих звинувачень не надано жодних достовірних доказів– наголосили в МЗС.

У міністерстві зауважили, що закиди африканських країн повністю повторюють ключові тези російської пропаганди. Головна мета такої кампанії – підірвати авторитет України та послабити її взаємини з партнерами на Африканському континенті.

У МЗС нагадали, що від перших місяців повномасштабного вторгнення Україна запровадила систему моніторингу та контролю за використанням західного озброєння.

За словами дипломатів, за понад два з половиною роки партнери не виявили жодного випадку його нецільового використання.

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Російський вплив та повага до суверенітету

Офіційний Київ закликав міжнародних партнерів пильно стежити за деструктивною активністю російських військових структур у регіоні Сахелю. Українська сторона вказала на їхню ключову роль у дестабілізації місцевої безпеки та систематичних порушеннях прав людини.

Дипломати нагадали, що принцип поваги до суверенітету, незалежності й територіальної цілісності не може застосовуватися вибірково.

Не можна одночасно вимагати поваги до суверенітету африканських держав і заперечувати право України на суверенітет і територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах– підкреслили у відомстві.

Водночас Київ наголосив, що залишається відкритим до розвитку взаємовигідних відносин із країнами Африки. Основою такої співпраці мають бути рівність, невтручання у внутрішні справи, повага до суверенітету й територіальної цілісності держав, а також дотримання міжнародного права.

Причини розриву дипломатичних зв'язків

Як вже повідомлялося на нашому сайті, у вересні 2024 року уряд Нігеру оголосив про розрив дипломатичних відносин з Україною через солідарність з владою Малі, висунувши претензії щодо підтримки збройних формувань.

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Перед цим такий самий крок зробив уряд Малі після розгрому колони місцевих військових і російських найманців ПВК Вагнера бійцями-туарегами. Українське зовнішньополітичне відомство назвало тодішні дії Бамако недалекоглядними й категорично відкинуло будь-які закиди щодо причетності до міжнародного тероризму.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року в МЗС України вже спростовували повідомлення про нібито постачання українських безпілотників повстанцям-туарегам у Малі. Тоді приводом для звинувачень стала публікація французького видання Le Monde про використання повстанцями українських дронів у боротьбі проти урядових сил і російських найманців.