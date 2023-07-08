500 дней несокрушимости и побед

Замминистра обороны отметила, что прошло уже 497 дней с тех пор, как Вооруженные Силы Украины разрушили миф о "второй армии мира". Теперь весь мир знает настоящую мощь оккупантов.

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462 дня прошло от героического освобождения Киевской области и севера Украины. Именно тогда российские пропагандистские СМИ впервые заговорили о так называемом "жесте доброй воли". Тогда украинцы пережили наибольшую радость от первой деоккупации и наибольший ужас увиденного на освобожденных территориях.

451-й день прошел после феерического потопления крейсера "Москва". Это была великая победа Украины, которую Россия никак не хотела признавать.

Первые ракеты HIMARS ВСУ получили от союзников уже 380 дней назад, а остров Змеиный снова стал украинским 373 дня назад. Кстати, в 500-й день великой войны президент Владимир Зеленский отправился на освобожденный остров и почтил там память погибших защитников.

Беспрецедентно быстрое контрнаступление на Харьковщине началось уже 305 дней назад, а Херсон освободили 239 дней назад.

Интересно Украина достигла тактически значительных успехов в районе Бахмута, – ISW

Благодаря мощной работе украинской дипломатии 113 дней тому назад президенту России Владимиру Путину выписали ордер на арест. 65 дней прошло от первого сбития ракеты "Кинжал".

Именно в этот момент наши воины в тяжелых боях освобождают оккупированные земли на Востоке и Юге. Совсем скоро – начинаем обучение пилотов на F-16. Впереди – победа,

– подчеркнула Маляр.

Правоохранители ищут предателей

Итоги своей работы за 500 дней войны были подведены и в Государственном бюро расследований. За это время правоохранители открыли около 1,7 тысячи уголовных дел, касающихся преступлений против нацбезопасности. Среди этих дел:

1 315 уголовных производств касаются государственной измены;

286 – коллаборационной деятельности;

23 – пособничества государству-агрессору.

В настоящее время уже 797 человек сообщили о подозрении, а 436 объявили в розыск.