500 днів незламності та перемог

Заступниця міністра оборони зазначила, що минуло вже 497 днів відтоді, як Збройні Сили України зруйнували міф про "другу армію світу". Тепер весь світ знає справжню міць окупантів.

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462 дні пройшло від героїчного звільнення Київської області та півночі України. Саме тоді російські пропагандистські ЗМІ вперше заговорили про так званий "жест доброї волі". Тоді українці пережили найбільшу радість від першої деокупації й найбільший жах від побаченого на звільнених територіях.

451 день минув після феєричного потоплення крейсера "Москва". Це була велика перемога України, яку Росія ніяк не хотіла визнавати.

Перші ракети HIMARS ЗСУ отримали від союзників вже 380 днів тому, а острів Зміїний знову став українським 373 дні тому. До речі, у 500-й день великої війни президент Володимир Зеленський відправився на звільнений острів і вшанував там пам'ять загиблих оборонців.

Безпрецедентно швидкий контрнаступ на Харківщині розпочався вже 305 днів тому, а Херсон звільнили 239 днів тому.

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Завдяки потужній роботі української дипломатії 113 днів тому президенту Росії Владіміру Путіну виписали ордер на арешт. 65 днів минуло від першого збиття ракети "Кинджал".

Саме в цей момент наші воїни у важких боях звільняють окуповані землі на Сході та Півдні. Зовсім скоро – починаємо навчання пілотів на F-16. Попереду – перемога,

– наголосила Маляр.

Правоохоронці шукають зрадників

Підсумки своєї роботи за 500 днів війни підбили й у Державному бюро розслідувань. За цей час правоохоронці відкрили близько 1,7 тисячі кримінальних справ, які стосуються злочинів проти нацбезпеки. Серед цих справ:

1 315 кримінальних проваджень стосуються державної зради;

286 – колабораційної діяльності;

23 – пособництва державі-агресору.

Наразі вже 797 особам повідомили про підозру, а 436 оголосили у розшук.