Вероятность обострения будет всегда. И это не зависит от даты, пока будет длиться война.

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Будет ли обострение на 9 мая

Замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что обострение на 9 мая невозможно на 100% утверждать или опровергнуть. То, что россияне любят даты и исторические параллели – правда.

Но уже было немало исторических и праздничных дат, к которым они "не обострились". Поэтому обострение может быть, а может не быть,

– отметила Маляр.

Она подчеркнула, что украинцы всегда должны быть готовы к коварству российских террористов и обороне.

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