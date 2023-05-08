Вероятность обострения будет всегда. И это не зависит от даты, пока будет длиться война.
Обратите внимание Ракеты X-22 еще есть: Гуменюк объяснила, ударят ли россияне высокоточным оружием к 9 мая
Будет ли обострение на 9 мая
Замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что обострение на 9 мая невозможно на 100% утверждать или опровергнуть. То, что россияне любят даты и исторические параллели – правда.
Но уже было немало исторических и праздничных дат, к которым они "не обострились". Поэтому обострение может быть, а может не быть,
– отметила Маляр.
Она подчеркнула, что украинцы всегда должны быть готовы к коварству российских террористов и обороне.
Что готовят россияне к 9 мая
- Наталья Гуменюк сообщала, что в Черном море находились 4 ракетоносителя с 32 "Калибрами" – это высокоточное оружие. Россияне используют также Х-22, в которых погрешность более полукилометра.
- По ее словам, расслабляться еще рано. Ракетоносители до сих пор в море, они продолжают дежурить и готовиться. Таким образом, высокоточное оружие готово, а Х-22 у террористов еще есть.
- В ГУР МО предупредили, что Россия готовит провокации на 9 мая. В этот день у российских оккупантов обостряется так называемое "победобесие".
- По мнению Гуменюк, провокация от врага может быть учитывая то, что он выдерживает паузу и пытается накопить запасы вооружения, которое уже на грани.
- Представитель ОК "Юг" отметила, что именно 9 мая может наблюдаться скопление людей, поэтому это провоцирует россиян.