Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, украинцам нужно лишний раз не пренебрегать собственной безопасностью.
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Будет ли Россия обстреливать Украину 9 мая
Наталья Гуменюк успокоила, что панику сеять не нужно.
Ожидать не надо, готовиться нужно, то есть осознавать, понимать, что они по всей вероятности могут посвятить таким датам какой-то выкрутас типа даже массированные ракетные атаки,
– объяснила она.
По ее мнению, провокация от врага может быть учитывая, что он выдерживает паузу и пытается накопить запасы вооружения, которое уже на грани.
Украинцам следует быть осторожными
Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что именно 9 мая может наблюдаться скопление людей, поэтому это провоцирует россиян.
В прошлом году именно 2, 9 мая в частности Одесса потерпела конкретные ракетные точечные удары,
– отметила она.
По словам Гуменюк, для россиян эти дать сакральные. Об этом не раз сообщал диктатор Владимир Путин с начала полномасштабного вторжения.
"В этот период нужно быть очень сосредоточенными, осторожными и внимательными", – добавила она.
Также призвала украинцев не пренебрегать сигналами воздушных тревог.
В этом году у России не будет парадов на 9 мая: основное
- Россия отменяет парады в приграничных с Украиной областях, говорится о Курская и Белгородская области.
- Также было принято решение об отмене праздничных парадов и на территории временно оккупированного Крыма. Вероятно, что оккупанты очень не хотят лицом к лицу встретиться с украинским "хлопком" в этот сакральный день.
- Появилась информация, что страх у россиян вызывает угроза атаки беспилотников. Британская разведка отметила, что Россия отказалась от парадов, чтобы скрыть свои неудачи в войне против Украины.