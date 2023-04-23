Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, українцям потрібно зайвий раз не нехтувати власною безпекою.

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Наталія Гуменюк заспокоїла, що паніку сіяти не треба.

Очікувати не треба, готуватися потрібно, тобто усвідомлювати, розуміти, що вони цілком ймовірно можуть присвятити таким датам якийсь викрутас типу навіть масовані ракетні атаки,

– пояснила вона.

На її думку, провокація від ворога може бути з огляду на те, що він витримує паузу та намагається накопичити запаси озброєння, яке вже на межі.

Українцям варто бути обережними

Речниця ОК "Південь" наголосила, що саме 9 травня може спостерігатися скупчення людей, тож це провокує росіян.

Минулого року саме 2, 9 травня зокрема Одеса зазнала конкретних ракетних точкових ударів,

– зазначила вона.

За словами Гуменюк, для росіян ці дати сакральні. Про це неодноразово повідомляв диктатор Владімір Путін із початку повномасштабного вторгнення.

"У цей період треба бути дуже зосередженими, обережними й уважними", – додала вона.

Також закликала українців не нехтувати сигналами повітряних тривог.

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