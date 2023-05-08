Ймовірність загострення буде завжди. І це не залежить від дати, поки триватиме війна.
Зверніть увагу Ракети X-22 ще є: Гуменюк пояснила, чи вдарять росіяни високоточною зброєю до 9 травня
Чи буде загострення на 9 травня
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що загострення на 9 травня неможливо на 100% стверджувати або спростувати. Те, що росіяни люблять дати та історичні паралелі – правда.
Але вже було чимало історичних та святкових дат, до яких вони "не загострились". Тому загострення може бути, а може не бути,
– зазначила Маляр.
Вона наголосила, що українці завжди повинні бути готовими до підступності російських терористів та оборони.
Що готують росіяни до 9 травня
- Наталя Гуменюк повідомляла, що у Чорному морі перебувало 4 ракетоносії з 32 "Калібрами" – це високоточна зброя. Росіяни використовують також Х-22, в яких похибка понад пів кілометра.
- За її словами, розслаблятися ще зарано. Ракетоносії досі в морі, вони продовжують чергувати та напоготові. Таким чином, високоточна зброя готова, а Х-22 у терористів ще є.
- У ГУР МО попередили, що Росія може готувати провокації на 9 травня. Цього дня у російських окупантів загострюється так зване "побєдобесіє".
- На думку Гуменюк, провокація від ворога може бути з огляду на те, що він витримує паузу та намагається накопичити запаси озброєння, яке вже на межі.
- Речниця ОК "Південь" зауважила, що саме 9 травня може спостерігатися скупчення людей, тож це провокує росіян.