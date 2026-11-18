Бывший глава СБУ Василий Малюк мог лично отдать приказ приостановить расследование в отношении сотрудников НАБУ. По словам генерала Сергея Дуки, это произошло сразу после визита Малюка в Офис президента.

Об этом генерал СБУ Сергей Дука заявил в ходе заседания парламентской временной следственной комиссии, сообщает hromadske.

Что Дука рассказал о распоряжении Малюка?

По словам генерала, после возвращения из Офиса президента Малюк вызвал его и еще двух сотрудников СБУ. Во время разговора он якобы приказал приостановить расследование в отношении сотрудников антикоррупционного бюро и его директора.

Он не упоминал (конкретных людей, – 24 Канал), но это произошло после того, как он вернулся из Офиса президента. Сказал, что пока нужно приостановить и не продвигать материалы по сотрудникам НАБУ,

– заявил Дука.

Генерал связал такое решение с возможным политическим давлением. В то же время он не назвал конкретных должностных лиц, которые могли оказать влияние на Малюка, и не привел доказательств причастности Офиса президента к этому указанию.

После выступления Дуки народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что парламентская ВСК вызывает на следующее заседание Василия Малюка, бывшего генпрокурора Руслана Кравченко, директора НАБУ Семена Кривоноса, руководителя САП Александра Клименко и детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова.

Заседание запланировано на 23 ноября в 12:00.

Что известно о деле "Карфаген", в котором фигурирует Дука?

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, в которую, по версии следствия, входили высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов и представители криминальной среды.

Участников группировки подозревают в прикрытии незаконного бизнеса, организации нападений, похищений и пыток людей.

Как ранее сообщал 24 Канал, в рамках расследования правоохранители провели обыски у высокопоставленных сотрудников СБУ. По версии следствия, организацию возглавлял Андрей Осипов по прозвищу "Криминал".

Сам Сергей Дука фигурирует в материалах дела под псевдонимом "Аким". Следствие считает, что он помогал защищать деятельность группировки от внимания правоохранителей.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал генералу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 65 миллионов гривен.

Уже 13 ноября за Дуку внесли всю сумму залога. По информации журналистов, деньги поступили более чем 1600 отдельными платежами.

Генерал отрицает свою вину. Его причастность к инкриминируемым преступлениям должен установить суд.