Малюк подтвердил, что удары по НПЗ врага – дело рук СБУ, – эксперт

Во время форума "Украина. Год 2024" глава СБУ Василий Малюк впервые подтвердил, что удары по НПЗ врага – это результат работы дронов службы.

Такие атаки наносят огромный ущерб экономике – экспорт нефти из России упал на треть, а именно он обеспечивает 55% расходов страны-агрессора на войну. Об этом пишет политолог Александр Черненко.

Смотрите также Достанем на море и в воздухе: Малюк заинтриговал "сюрпризами" для россиян на 2024 год

"Ранее о подрывах НПЗ дронами СБУ сообщали источники некоторых изданий. Теперь фактически имеем подтверждение от главы СБУ. За последнее время дроны наносили удары по 5 НПЗ, вызвав многомиллионные убытки", – высказывает мнение политолог.

Экс-нардеп акцентировал на фрагменте выступления главы спецслужбы, который касался морских дронов.

Это уникальная разработка СБУ, которая изменила баланс сил на Черном море. Морские дроны службы поразили уже 11 кораблей Черноморского флота России. Причем часть из них – это безвозвратные потери, а на восстановление других может понадобиться длительный срок. Малюк акцентировал, что с Sea Baby связаны новые задумки, которые он еще не может раскрывать,

– сообщает эксперт.

Черненко обратил внимание, что дважды взорванный Крымский мост – это также заслуга СБУ.

"Малюк подчеркнул, что дважды пораженный Крымский мост до сих пор не восстановлен врагом полноценно, поэтому не используется для военной логистики и перемещения вооружения. Лично меня больше всего поразило количество танков, которые подбили подразделения службы – 516 вражеских танков! Каждое уничтожение имеет видеоподтверждение", – резюмирует политолог.

Напомним, что ранее глава СБУ Василий Малюк во время форума "Украина. Год 2024" раскрыл ряд интересных деталей деятельности службы.