Малюк уходит с должности главы СБУ: какую работу ему поручил Зеленский

Владимир Зеленский поблагодарил главу СБУ Василия Малюка.

Об этом он сообщил 5 января у себя в Telegram-канале. Подробности передает 24 Канал.

Какую новую должность займет Малюк?

Зеленский отметил успешность асимметричных операций, проведенных под руководством Малюка.

Василий Васильевич умеет это лучше всего и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ,

– подчеркнул он.

Президент сказал, что подобных операций против России должно быть значительно больше. Поэтому он поручил Малюку сделать направление асимметричных операций «самым сильным в мире».

Кроме того, Зеленский отметил, что для этого необходима политическая поддержка и ресурсы.