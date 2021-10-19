Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська. По его словам, трудно удержать профессиональных работников, которым могут платить значительно больше денег в частном секторе.

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Почему долго ищут кандидата

По словам Малюськи, найти человека на заработную плату в размере максимум 2 тысячи долларов, который разбирается в международных арбитражах, свободно владеет английским и французским языком и может спокойно осуществить в иностранных юрисдикциях представительство в суде – это "фантастическая история".

Ищем замену. Рассчитываю, что до конца года будет полноценный заместитель, который будет выполнять его полномочия,

– заявил министр.

Как отметил Малюська, на такое может согласиться тот, кто хочет построить себе репутационную историю. Однако таких людей в Украине мало.

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"Это еще должен быть человек, которому я полностью доверяю, потому что это и бюджет на юридическую помощь и на выплаты более чем миллиард гривен. Задача нереальная почти, поэтому уже долго ищем", – рассказал он.

Министр также добавил, что есть чиновники, которые имеют чрезмерно высокую зарплату. Однако большинство получает недостаточно для обеспечения эффективной работы.

Учитывая это, система оплаты труда точно нуждается в пересмотре.

Что этому предшествовало