Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, важко втримати професійних працівників, яким можуть платити значно більше грошей в приватному секторі.

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За словами Малюськи, знайти людину на заробітну плату у розмірі максимум 2 тисячі доларів, яка розуміється на міжнародних арбітражах, вільно володіє англійською й французькою мовою та може спокійно здійснити в іноземних юрисдикціях представництво в суді – це "фантастична історія".

Заміну шукаємо. Розраховую, що до кінця року буде повноцінний заступник, який буде виконувати його повноваження,

– заявив міністр.

Як зазначив Малюська, на таке може погодитись той, хто хоче побудувати собі репутаційну історію. Однак таких людей в Україні мало.

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"Це ще має бути людина, якій я повністю довіряю, тому що це й бюджет на юридичну допомогу та на виплати більше ніж мільярд гривень. Завдання нереальне майже, тому вже довгенько шукаємо", – розповів він.

Міністр також додав, що є чиновники, які мають надмірно високу зарплату. Однак більшість отримує недостатньо для забезпечення ефективної роботи.

Зважаючи на це, система оплати праці точно потребує перегляду.

Що цьому передувало