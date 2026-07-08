Генерал армии Николай Маломуж в эфире 24 Канала объяснил, какую стратегическую цель преследуют украинские операции в Крыму. По его словам, потеря контроля над полуостровом может запустить процессы, которые ударят не только по военным возможностям России, но и по устойчивости путинского режима.

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Крым должны превратить из российского плацдарма в ловушку

Стратегическая задача Сил обороны Украины заключается в том, чтобы установить полный огневой контроль над оккупированным Крымом. Для этого необходимо последовательно поражать российские пункты управления, логистические маршруты, Керченский мост, склады боеприпасов, войска и системы противовоздушной обороны.

Стратегическая идея сегодня – превратить Крым в зону полного огневого контроля с нашей стороны. Речь идет об уничтожении всех ресурсов управления войсками, логистики, в частности Керченского моста, пяти аэродромов, систем С-400 и С-500, беспилотников, войск и складов боеприпасов,

– пояснил Маломуж.

Отдельной целью является перекрытие поставок нефтепродуктов, необходимых российской авиации, ударным группировкам и воинским частям. Изоляция должна охватить все сектора, чтобы полуостров больше не мог выполнять роль базы для накопления сил и дальнейших атак на Украину.

Площадка, которую Россия называла плацдармом для переброски войск, накопления ресурсов и своим военно-политическим форпостом, должна превратиться в ловушку – стратегическую, военную, экономическую и энергетическую,

– подчеркнул генерал армии.

После уничтожения мостов, паромных переправ и маршрутов снабжения оккупанты лишатся возможности регулярно получать технику, вооружение, боеприпасы и горючее. Российские корабли также будут находиться под постоянным прицелом украинских сил, что еще больше сузит возможности для эвакуации и пополнения группировки.

Потеря Крыма может стать началом конца режима Путина

Изоляция полуострова должна создать условия для более широкой операции Сил обороны Украины. Если российская группировка лишится стабильного снабжения, она не сможет полноценно использовать тяжелое вооружение, пополнять запасы боеприпасов и поддерживать личный состав.

У врага не будет ресурсов для поддержки своих войск, применения мощных огневых средств и обеспечения их боеприпасами и топливом. Личный состав будет морально подавлен, а панические настроения создадут возможности для более эффективных действий наших войск,

– пояснил Маломуж.

Потеря возможности использовать полуостров в качестве военного форпоста подорвет авторитет российского диктатора среди его окружения и населения. Обещанные Путиным победы, новые территории и укрепление России будут все сильнее противоречить реальной ситуации.

Крым может стать чрезвычайно эффективным стратегическим плацдармом для изменения ситуации на фронте и ослабления поддержки режима Путина. Это станет фактором, способным сломать не только модель ведения войны, но и весь режим, направленный против Украины, Европы и других стран мира,

– подчеркнул генерал армии.

Успешные украинские операции на полуострове могут стать толчком к внутренней дестабилизации России и началом быстрого падения режима, который Путин в значительной степени построил на мифе о "возвращении" Крыма.

Путин попытается удержать Крым любой ценой

Для Кремля Крым имеет значение не только как военная база. Путин сделал оккупацию полуострова символом якобы возрождения империи, поэтому потеря контроля над ним станет личным и политическим ударом по российскому диктатору.

Крым для Путина – это не просто военный сектор или захваченная земля. Он сделал его символом возрождения великой империи, поэтому потеря этого символа будет означать подрыв его авторитета и фактическое начало конца режима,

– пояснил Маломуж.

Россия будет пытаться перебросить в Крым авиацию, беспилотники, ракетные системы и восстановить поврежденные маршруты снабжения. Одновременно Кремль может усилить удары на других направлениях фронта и по украинским городам, чтобы заставить Киев прекратить операции против оккупантов на полуострове.

Москва будет рассчитывать на большие жертвы среди гражданского населения и общественное давление на украинское военно-политическое руководство. Таким образом Путин попытается навязать обмен: прекращение российских атак в обмен на отказ Украины от дальнейшего ослабления оккупационной группировки в Крыму.

Путин так просто Крым не сдаст. Он скорее отступит на отдельном участке Донецкой или Запорожской областей, но за полуостров будет держаться всеми военными средствами, наносить удары по гражданскому населению и выдвигать ультиматумы, в частности угрожать тактическим ядерным оружием,

– подчеркнул Маломуж.

Украине придется пройти сложный этап военной конфронтации, ведь Кремль будет воспринимать утрату военного контроля над Крымом как угрозу самому существованию режима. Однако чем слабее будет становиться российское присутствие на полуострове, тем меньше возможностей у Путина будет для давления на Киев и навязывания переговоров по собственному сценарию.

Маломуж объяснил, чем потеря Крыма грозит Путину: смотрите видео