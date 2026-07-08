Решится ли Россия на наступление из Брянской области: генерал армии оценил угрозу

Россия может попытаться усилить давление на северные области Украины, используя группировки в Брянской области и угрозы новой мобилизацией. В то же время любое крупное перемещение сил в этом направлении трудно скрыть, а ресурсов для масштабной операции у Кремля может не хватить.

Генерал армии Николай Маломуж в эфире 24 Канала оценил вероятность наступления на Черниговскую область и возможную роль Беларуси. Он также объяснил, почему Лукашенко будет пытаться избежать прямого вступления в войну, хотя отдельные провокации с белорусской территории все равно возможны.

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Для крупного наступления из Брянской области России не хватает сил

Кремль может наращивать присутствие у северной границы, однако пока ставит перед войсками преимущественно тактические задачи. Путину важно отчитаться перед россиянами о якобы создании "буферной зоны" в Харьковской и Сумской областях, даже если для этого приходится распространять ложные заявления об успехах оккупантов.

Путин пока ставит тактические задачи в отношении Брянской области и границ Украины. Ему нужно показать россиянам, что он создал некую буферную зону. Несколько дней назад на заседании военного кабинета он уже запустил фейк о захвате Константиновки и создании таких зон в Сумской и Харьковской областях,

– отметил Маломуж.

Силы обороны Украины отслеживают перемещения российских группировок вдоль всего фронта и в тыловых районах. Наносятся удары по логистике, резервам, технике, боеприпасам, дронам и авиации, которую удается поразить, чтобы ослабить врага еще до начала возможной операции.

Крупные перемещения из Брянской или других областей невозможно скрыть. По словам генерала армии, Украина использует восемь видов разведки – от космической и военной до агентурной, а стратегические службы следят не только за передвижениями подразделений, но и за решениями российского руководства.

Любые передвижения крупных группировок отслеживаются в режиме онлайн. Мы видим путь от стратегических задач и приказов Путина, которые затем выполняют Герасимов и командующие, до конкретного перемещения сил на поле боя. Поэтому неожиданностей для нас не будет,

– подчеркнул генерал армии.

Для масштабного наступления в направлении Черниговской области России понадобилось бы не менее 80–100 тысяч военных. Выделить такую группировку Кремлю сложно, ведь основные силы уже задействованы на фронте, а ежемесячные потери российской армии достигают около 34 тысяч человек.

Переброска значительного количества войск с любого другого направления также создаст там слабое место, которым смогут воспользоваться Силы обороны Украины. Поэтому угроза со стороны Брянской области сохраняется, но ресурсов для внезапной широкомасштабной операции у России пока нет.

Лукашенко будет стараться не вступать в открытую войну

Белорусский режим вряд ли согласится на широкомасштабное наступление против Украины, даже несмотря на давление Кремля. Лукашенко понимает, что участие в войне может привести к внутренней дестабилизации, ведь подавляющее большинство белорусов, в частности военных, не хочет воевать.

Лукашенко думает прежде всего о себе и своем режиме. Он знает, что начало войны может вызвать дестабилизацию, потому что белорусы однозначно не хотят воевать, особенно армия,

– пояснил Маломуж.

В случае прямой агрессии Беларусь также рискует подвергнуться ударам по военным объектам, инфраструктуре и ключевым предприятиям, которые будут обеспечивать наступление. По оценке генерала армии, вывод из строя даже двух главных нефтеперерабатывающих заводов нанес бы серьезный удар по белорусской экономике.

Лукашенко в то же время опасается и Путина, который может усиливать давление и требовать большего участия в войне. Именно поэтому он маневрирует между Москвой, Пекином, Анкарой и Вашингтоном, пытаясь позиционировать себя как возможного посредника и избежать ответственности за поддержку российской агрессии.

У Лукашенко нет перспектив выиграть эту войну, а главное – он чувствует, что Путин может проиграть. Поэтому он лавирует, контактирует с различными лидерами и пытается остаться посередине в роли миротворца,

– подчеркнул генерал армии.

Впрочем, отказ от открытого вторжения не исключает провокаций. Белорусские спецслужбы и подразделения КГБ тесно интегрированы с российскими структурами и могут участвовать в диверсиях, обеспечении атак, работе радиолокационных станций и поддержке беспилотных систем.

Лукашенко сопротивляется всеми средствами, поэтому шансов, что он начнет войну, немного. Однако мы не расслабляемся и готовимся ко всем сценариям, в частности к войне с привлечением российских и белорусских войск,

– подчеркнул Маломуж

Поэтому вероятность прямого вступления белорусской армии в войну остается низкой, но Украина продолжает готовиться ко всем сценариям. Угроза может проявиться не в крупном наступлении, а в отдельных спецоперациях и помощи России во время ударов по украинской территории.

Маломуж оценил возможное наступление с севера: смотрите видео