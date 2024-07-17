Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, заметив, что Россия выбрала концепцию затяжной войны. Она пытается усилить собственный ВПК, мобилизовать ресурсы и истощить Украину и ее союзников.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Маломуж, Украина продолжает непростую борьбу с Россией. Наши защитники наносят значительные потери оккупантам. За почти 2,5 года полномасштабной войны Россия потеряла более 560 тысяч войска. Это – огромная группировка.

Россия сейчас не имеет тех ресурсов, которые у них были в начале полномасштабного вторжения. Они вынуждены расконсервировать старую технику, уступающую современным образцам.

Мы готовим мощную стратегию ударов по России. Также готовим новые бригады. Сейчас есть поддержка со стороны США и Европы. Также идет закупка на внешних рынках, а также – развивается наш ВПК. В России идет деградация,

– сказал Маломуж.

Конечно, Россия еще имеет значительное количество различных ресурсов. Но она постепенно становится более уязвимой. Постоянные потери и среди личного состава, и среди военной техники в конце концов повлияют на оккупантов. Украине же нужно сосредоточиться на том, как при меньшем количестве ресурсов получить преимущество на поле боя.

Уже были мнения, что Россия способна вести такую войну еще около 5 – 7 лет. Но при постоянном давлении, как отметил Маломуж, Украина способна переломить ситуацию значительно быстрее.

Обратите внимание! По состоянию на 17 июля Россия потеряла более 562 тысячи личного состава. Также Силы обороны Украины уничтожили 8238 танков, 15871 боевых бронированных машин, 15411 артиллерийских систем, 1120 РСЗО и т.п.