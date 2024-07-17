Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що Росія обрала концепцію затяжної війни. Вона намагається посилити власний ВПК, мобілізувати ресурси та виснажити Україну і її союзників.

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Чого очікувати далі

Як наголосив Маломуж, Україна продовжує непросту боротьбу з Росією. Наші захисники завдають значних втрат окупантам. За майже 2,5 роки повномасштабної війни Росія втратила понад 560 тисяч війська. Це – величезне угруповання.

Росія зараз не має тих ресурсів, які у них були на початку повномасштабного вторгнення. Вони змушені розконсервовувати стару техніку, що поступається сучасним зразкам.

Ми готуємо потужну стратегію ударів по Росії. Також готуємо нові бригади. Зараз є підтримка з боку США та Європи. Також йде закупівля на зовнішніх ринках, а також – розвивається наш ВПК. В Росії йде деградація,

– сказав Маломуж.

Звісно, Росія ще має значну кількість різних ресурсів. Але вона поступово стає вразливішою. Постійні втрати і серед особового складу, і серед військової техніки зрештою вплинуть на окупантів. Україні ж потрібно зосередитися на тому, як при меншій кількості ресурсів здобути перевагу на полі бою.

Вже були думки, що Росія здатна вести таку війну ще близько 5 – 7 років. Але при постійному тиску, як наголосив Маломуж, Україна здатна переламати ситуацію значно швидше.

Зверніть увагу! Станом на 17 липня Росія втратила понад 562 тисячі особового складу. Також Сили оборони України знищили 8238 танків, 15871 бойових броньованих машин, 15411 артилерійських систем, 1120 РСЗВ тощо.