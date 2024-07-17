Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що Росія обрала концепцію затяжної війни. Вона намагається посилити власний ВПК, мобілізувати ресурси та виснажити Україну і її союзників.
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Чого очікувати далі
Як наголосив Маломуж, Україна продовжує непросту боротьбу з Росією. Наші захисники завдають значних втрат окупантам. За майже 2,5 роки повномасштабної війни Росія втратила понад 560 тисяч війська. Це – величезне угруповання.
Росія зараз не має тих ресурсів, які у них були на початку повномасштабного вторгнення. Вони змушені розконсервовувати стару техніку, що поступається сучасним зразкам.
Ми готуємо потужну стратегію ударів по Росії. Також готуємо нові бригади. Зараз є підтримка з боку США та Європи. Також йде закупівля на зовнішніх ринках, а також – розвивається наш ВПК. В Росії йде деградація,
– сказав Маломуж.
Звісно, Росія ще має значну кількість різних ресурсів. Але вона поступово стає вразливішою. Постійні втрати і серед особового складу, і серед військової техніки зрештою вплинуть на окупантів. Україні ж потрібно зосередитися на тому, як при меншій кількості ресурсів здобути перевагу на полі бою.
Вже були думки, що Росія здатна вести таку війну ще близько 5 – 7 років. Але при постійному тиску, як наголосив Маломуж, Україна здатна переламати ситуацію значно швидше.