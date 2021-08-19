Малообразованная, но моральная и патриотическая: какой украинцы считают современную молодежь

В украинской истории далеко не последнюю роль в жизни страны играла молодежь, в частности студенты. Накануне Дня Независимости социологи провели большой опрос, в котором пытались выяснить, каким украинцы видят новое поколение.

Более 60% украинцев считает современную молодежь патриотической и моральной. В то же время большинство опрошенных уверены, что украинская молодежь малообразованная и ленивая.

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Представление украинцев о новом поколении

В целом все респонденты лучше всего оценили патриотизм нового поколения, а хуже всего – уровень образованности, о чем свидетельствуют данные исследования.



Вот так украинцы представляют современную молодежь / Скриншот

Лучше всего украинскую молодежь оценивают в столице и на Западе Украины, в частности на Галичине. Большинство респондентов считает нынешний "цвет нации" патриотическим, моральным, трудолюбивым и ответственным. Также положительную оценку молодым украинцам дали обеспеченные граждане.

Хуже всего о молодежи отозвались на Донбассе и на Юге Украины.



Представление о молодежи в регионах и по уровню дохода / Скриншот

Женщины лучшего мнения о молодежи

В целом женщины отозвались об украинской молодежи лучше, чем мужчины. Однако в вопросе об образованности нового поколения мужчины охарактеризовали его лучше. Несмотря на это, большинство мужчин и женщины считают, что молодежь не является достаточно образованной.



Мнения мужчин и женщин об украинской молодежи / Скриншот

К молодежи лоялен электорат двух президентов

Избиратели Владимира Зеленского и Петра Порошенко также высоко оценивают качества нового поколения Украины. Около 70% опрошенных считают молодежь моральной и патриотической.

Хуже всего оценили качества молодых украинцев избиратели Евгения Мураева. Почти весь его электорат считает украинскую молодежь невежественной.

Также по данным исследования, позитивное отношение к молодежи сформировано у тех, кто испытывает радость и гордость за свою страну.



Результаты исследования по электоратам и эмоциям в отношении страны / Скриншот

Развитие молодежи в приоритете

С некоторыми разногласиями, но почти однозначно украинцы ответили на вопрос о том, на что лучше государству тратить деньги – на поддержку старшего поколения или развитие молодежи.

63% респондентов выбрали второй вариант, в то же время предпочитают поддержку старших 27% опрошенных.