Малюк согласился на отставку с должности главы СБУ, –СМИ

СМИ утверждают, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк согласился подать в отставку. Окончательное решение об увольнении должен принять парламент.

По данным УП, на встрече с президентом в субботу, 3 января, Василий Малюк отказался писать заявление об отставке. Он объяснил это якобы тем, что СБУ завершает несколько операций масштаба "Паутины", и покидать должность сейчас было бы неправильно.

На своем брифинге в субботу Зеленский очень раздраженно, хоть и без фамилии главы СБУ, заявил, что все же проведет все замены, которые задумал,

