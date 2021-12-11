Малыши спали: антивакцинатор расстрелял жену и 3 детей из-за фальшивого COVID-сертификата

В Германии антивакцинатор расстрелял жену и троих детей. По данным СМИ, причиной стало то, что у жены на работе обнаружили фальшивый COVID-сертификат.

Трагедия произошла в городе Бранденбург близ Берлина. Изверг якобы боялся, что детей заберут из-за обнаруженной подделки.

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Убийца – 40-летний учитель. Его жена работала в техническом университете.

По данным СМИ, мужчина расстрелял детей, пока они спали. Малышам от 4 до 10 лет. Расправившись с женой, изверг застрелился.

На месте трагедии нашли предсмертную записку. В ней мужчина пишет, что "их семью хотят строго наказать за подделку документа".

Мужчина был активным сторонником движения "Кверденкер", который активно выступает против вакцинации. Правоохранители приравнивают его к секте. Адепты "Кверденкера" сравнивают вакцинацию с Холокостом.

Мужчина жестоко убил беременную жену