Мама руководительницы Шевченковского райсуда Киева имеет бизнес в "ЛНР" и присылает дочери подарки

Руководитель аппарата Шевченковского райсуда Киева живет в незадекларированном доме на Киевщине. Она также получает подарки от мамы, которая развивает бизнес на оккупированной Лугащине.

Ее мать также имеет российский паспорт с 2023 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование hromadske.

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Что известно о связях судьи с оккупантами

Руководитель аппарата Шевченковского районного суда Киева Алина Зборщик официально декларирует только квартиру в столице, однако фактически проживает в доме на Киевщине, который расположен на участках, принадлежащих ее матери. К тому же, в декларации чиновницы указаны денежные подарки от матери, которая ведет бизнес в оккупированном Луганске и получила российский паспорт в 2023 году.

Мать чиновницы Алины Зборщик, Алла, является владелицей ООО "Гранд". Компания производит гофрированную бумагу и картон, бумажную и картонную тару. С 1991 года предприятие работало в Луганске.

Сперва компанией руководил отец Алины – Александр. Затем бизнесом занялась мама Алла Зборщик. По состоянию на 2013 год компания имела более 700 тысяч гривен чистого дохода. С началом оккупации она прекратила свою деятельность.

Но в 2022 году компания зарегистрировалась в российской налоговой и социальном фонде, а в 2023-м ООО "Гранд" внесли в российский реестр юридических лиц. Учредителем зарегистрированной в России компании значится Алла Зборщик, которая в том же году получила российский паспорт.

Предприятие за 2023 год уплатило около 600 тысяч рублей в бюджет России и почти миллион рублей в пенсионный фонд. В пересчете это вместе около 600 тысяч гривен.

Алла Зборщик в 2023 году подарила дочери 56 604 гривны, а в 2022-м – 205 821 гривну. Еще 54 тысячи гривен Алине Зборщик подарил Сергей Липченко, директор той же компании "Гранд". Все эти подарки были внесены в декларацию чиновницы.