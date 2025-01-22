Її мати також маж російський паспорт з 2023 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування hromadske.

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Що відомо про зв'язки судді з окупантами

Керівниця апарату Шевченківського районного суду Києва Аліна Зборщік офіційно декларує лише квартиру в столиці, проте фактично проживає у будинку на Київщині, який розташований на ділянках, що належать її матері. До того ж, у декларації чиновниці вказані грошові подарунки від матері, яка веде бізнес в окупованому Луганську та отримала російський паспорт у 2023 році.

Мати чиновниці Аліни Зборщік, Алла, є власницею ТОВ "Гранд". Компанія виробляє гофрований папір і картон, паперову та картонну тару. З 1991 року підприємство працювало в Луганську.

Спершу компанією керував батько Аліни – Олександр. Потім бізнесом зайнялася мама Алла Зборщік. Станом на 2013 рік компанія мала понад 700 тисяч гривень чистого доходу. З початком окупації вона припинила свою діяльність.

Але у 2022 році компанія зареєструвалася в російській податковій та соціальному фонді, а в 2023-му ООО "Гранд" внесли до російського реєстру юридичних осіб. Засновницею зареєстрованої в Росії компанії значиться Алла Зборщік, яка того ж року отримала російський паспорт.

Підприємство за 2023 рік сплатило близько 600 тисяч рублів до бюджету Росії та майже мільйон рублів у пенсійний фонд. У перерахунку це разом близько 600 тисяч гривень.

Алла Зборщік у 2023 році подарувала доньці 56 604 гривні, а у 2022-му – 205 821 гривню. Ще 54 тисячі гривень Аліні Зборщік подарував Сергій Липченко, директор тієї ж компанії "Гранд". Усі ці подарунки були внесені до декларації чиновниці.