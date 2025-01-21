Він є заступником Голови Центральної ВЛК та розв'язує питання щодо придатності військових до проходження служби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Що відомо про затримання головного психіатра ЗСУ

За даними слідства, посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 мільйон доларів. Це майно він не задекларував та оформив його на свою дружину, доньку, синів, а також на інших сторонніх осіб.

Ім'я затриманого не називають, але головним психіатром ЗСУ є Олег Друзь. Матеріали слідства свідчать про те, що впродовж 2022 – 2024 років чоловік придбав:

приватний будинок в Обухівському районі Київської області;

2 квартири в Києві;

1 квартиру в Одесі;

2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;

БМВ Х7 2024 року;

БМВ Х7 2022 року;

БМВ Х5 2023 року;

БМВ Х3 2022 року.

Зазначається, що це не повний перелік придбаного майна підозрюваного. Під час обшуків у нього слідчі СБУ знайшли також 152 тисячі доларів та 34 тисячі євро. Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за двома статтями.

У корупції підозрюють головного психіатра ЗСУ / Фото СБУ

Йдеться про незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації. Наразі розв'язують питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця. Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

До слова, в одному із районних ТЦК Тернопільщини посадовці організували злочинний план для охочих уникнути мобілізації. За місяць вони "заробляли" від 100 000 до 150 000 доларів. Оперативники отримали інформацію про те, що службові особи наживаються на ухилянтах ще у липні 2024 року, а 17 січня 2025 у справі було оголошено підозри за новими фактами.