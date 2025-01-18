Оперативники отримали інформацію про те, що службові особи наживаються на ухилянтах ще у липні 2024 року, а 17 січня 2025 у справі було оголошено підозри за новими фактами. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
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Підозрювані отримували кошти та паливо за свої "послуги"
Слідству вдалося встановити, що організував корупційну схему керівник ТЦК та залучив до неї ще чотирьох осіб: троє з них працівники центру комплектування, один – мобілізаційного відділу міської ради.
"2 серпня після оголошення всім фігурантам підозри суд обрав їм запобіжні заходи з правом внесення застави. Проте слідчі та працівники кримінальної поліції роботу не припиняли та у ході досудового розслідування встановили нові деталі у цій справі", – пише поліція.
Влітку 2024 року підозрюваних затримали / Фото Нацполіції
Так, правоохоронцям вдалося виявити 13 нових фактів щодо причетності трьох спільників до протиправної діяльності. Йдеться про ще двох працівників ТЦК, а також цивільну особу, яка шукала клієнтів для таких протиправних "заробітків".
За них вони отримували не лише гроші, але й паливо.
Слідчі з'ясували, що підозрювані неодноразово брали "оплату" дизельним паливом за те, що не будуть вручати повістки військовозобов'язаним. За відстрочку від мобілізації – грошима. Кожна послуга, яку "надавали посадовці", мала свою ціну. Сума коливалася від тисячі до 15 тисяч доларів,
– йдеться у повідомленні поліції.
За цими новими фактами трьом фігурантам оголосили підозри.