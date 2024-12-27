Правопорушники за гроші допомагали чоловікам незаконно перетинати кордон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова.

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За словами Болвінова, слідство встановило, що фігуранти справи протягом тривалого часу вносили неправдиві дані у військово-облікові документи та визнавали "непридатними" чи "обмежено придатними" до служби чоловіків, які не мали на те законних підстав.

Окрім цього, вони також проводили махінації із заробітною платою та виплачували її тим, хто не проходив службу. А також за хабар "розв'язували питання" щодо мобілізації транспорту, який мав би їхати на передову.



Правоохоронці проводять обшуки / фото з Facebook Сергія Болвінова

Викрили цю схему, провели обшуки у всіх фігурантів, вилучили гроші та майно, військово-облікові та медичні документи. На вилучене майно накладено арешти,

– каже Болвінов.

Він додав, що наразі триває вивчення документації та допити фігурантів. Правоохоронці також приділяють особливу увагу питанню походження коштів підозрюваних та розслідують походження "кожної гривні".