Оксана Ивановна Коцюбайло 6 марта 2023 года не могла найти себе места и, словно осознавая, что что-нибудь случится, написала смс-ку своему сыну. На следующий день она узнала, что Дмитрий погиб, а сообщение это без ответа было последним.

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"До сегодня не могу понять..."

Как отметила Оксана, еще накануне дня смерти сына у нее было беспокойство на душе и странные предчувствия: "Я ему еще написала: "Дима, как ты?", – и он мне уже не отписал".

На следующий день она пошла на работу в садик, где ее сестра заверила в том, что беспокоиться не стоит: "Она говорит, что ты переживаешь, он знает, что к чему. Но твой Дима такой умный, он бессмертен", – сказала женщина.

О смерти сына она узнала после работы от его дедушки, что сначала пришел осмотреть камин, который Дмитрий предложил поставить на случай отключений света.

Я еще до него (дедушка "Да Винчи" – 24 Канал) говорю: "Ну, что ты говоришь, как нет?", – но нет, говорит, Димы. Дима погиб. У меня такое впечатление, что я в тот день тоже умерла и до сих пор не могу понять... Все сижу и жду, что он должен позвонить. Стою на могиле и мне кажется, что это не его могила,

– сказала Оксана.

Кроме того, она констатировала, что день похорон помнит очень плохо. Единственное – на нем было много людей. До сих пор мать героя не может прийти в себя. Она не хочет возвращаться с работы домой и отмечать какие-нибудь праздники.

Интервью с родными "Да Винчи", в частности, мамой Оксаной: смотрите видео от Front 18

Обратите внимание! Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло был первым добровольцем, которому присвоили звание "Герой Украины" прижизненно.

Упомянем напоследок, что в этом же интервью мать "Да Винчи" ответила, что означает позывной ее сына. По ее словам, Дмитрий рисовал, потому его начали называть в честь известного художника.