Оксана Коцюбайло вспомнила, что ее коллеги по работе никогда не говорили "как Дима?", а спрашивали маму погибшего воина: "а как там твой "Да Винчи?" Мама "Да Винчи" рассказала, что ее сын рисовал.

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Коллеги Оксаны Коцюбайло называли Дмитрия "Да Винчи"

Именно из-за того, что Дмитрий Коцюбайло рисовал, он получил позывной "Да Винчи".

Потому что он рисовал и его так прозвали "Да Винчи". Дали ему позывной "Да Винчи",

– сказала Оксана Коцюбайло.

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