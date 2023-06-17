Оксана Коцюбайло вспомнила, что ее коллеги по работе никогда не говорили "как Дима?", а спрашивали маму погибшего воина: "а как там твой "Да Винчи?" Мама "Да Винчи" рассказала, что ее сын рисовал.
Обратите внимание С 18 лет на войне, первый Герой Украины из добровольцев: биография легендарного "Да Винчи"
Коллеги Оксаны Коцюбайло называли Дмитрия "Да Винчи"
Именно из-за того, что Дмитрий Коцюбайло рисовал, он получил позывной "Да Винчи".
Потому что он рисовал и его так прозвали "Да Винчи". Дали ему позывной "Да Винчи",
– сказала Оксана Коцюбайло.
Что известно о гибели "Да Винчи"
- О том, что "Да Винчи" погиб, стало известно 7 марта. Коцюбайло – один из самых молодых Героев Украины и стал первым добровольцем, получившим соответствующее звание.
- Дмитрий Коцюбайло погиб в бою под Бахмутом в возрасте 27 лет. Возлюбленная воина Алина Михайлова пыталась спасти воина и была рядом с ним в первые минуты после того, как он получил ранения при обстреле россиян.
- Дмитрия "Да Винчи" похоронили 10 марта в Киеве на Аскольдовой могиле.
- Чтобы почтить память "Да Винчи", во Львове на площади Галицкой открыли фонтан. Фонтан также посвящен всем добровольцам российско-украинской войны. Он изготовлен из кортеновской стали такого же металла, как и Мемориал Героев Небесной Сотни.
- Алина Михайлова зарегистрировала петицию по созданию Пантеона Героев в парке Аскольдова Могила в Киеве. Инициатива набрала необходимое количество подписей, и на нее ответил президент Владимир Зеленский.
- Над реализацией этого проекта уже работают центральные и местные органы исполнительной власти под руководством Кабмина.
- Актриса театра и кино Ада Роговцева предлагает переименовать улицу Неманскую в Печерском районе города Киева в честь "Да Винчи". Также Украинский католический университет основывает стипендиальный фонд в честь Дмитрия Коцюбайло.