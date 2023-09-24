Впервые увидела, как парень собирается на войну, – мама о непростой учебе "Джуса"

25 августа многих украинцев всколыхнула новость о столкновении двух украинских самолетов. В одном из них находился пилот Андрей Пильщиков, известный под псевдонимом "Джус".

Его мать Лилия Аверьянова вспомнила, как Андрей собирался на войну и проходил обучение. Она отметила, что "Джус" поступил в гражданский авиационный институт на специальность обслуживания воздушных судов.

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Военным пилотом стал позже

Лилия вспоминает, что во втором семестре у Андрея сформировалась апатия к учебе. Она спросила у сына, что произошло. На что он ответил, что стремится пойти в военный университет на летчика. Этот разговор прошел весной 2011 года.

К моменту окончания университета мы по летной книге посмотрели, сколько и на каких самолетах он летал, и посчитали, что государство потратило 7 миллионов гривен только на авиационное топливо. Я уже не говорю о расходах на обучение, питание и все остальное. Это подчеркивает, насколько важно беречь здоровье пилотов, создавать безопасные условия обучения на их обучающих базах,

– вспомнила она.

В то же время мама "Джуса" говорит, что испугалась не в 2022 году, а в 2014 году, когда началась война России против Украины. Тогда Андрей был на третьем курсе, им разрешили жить дома. А уже 6 марта был приказ вернуться в казарменное положение.

И я впервые увидела, как юноша собирается на войну. Харьковский университет Воздушных сил превратился в цитадель. Если хорошо газануть на танке, через час россияне будут в центре города, и первое, что они встретят – этот университет,

– добавила она.

По словам Лилии, это действительно был шок. Она видела, как университет готовился к обороне. Не было никаких бронежилетов, никаких касок. Была ситуация как на Майдане, "когда люди должны были защищаться голыми руками".

Контракт решил не продлевать

5-летний контракт Пильщикова истекал в 2021 году. Его нужно было обновлять, но Андрея многое поразило изнутри. Итак, он написал большой рапорт о недостатках в Воздушных силах.



В рапорте об уходе Пильщиков перечислил недостатки службы / Фото из личного архива

Лилия говорит, что из группы Андрея 5 человек решили не продлевать контракт. Тогдашний командующий Воздушными силами Сергей Дроздов стремился, чтобы они подписали следующий контракт. Он грубым давлением хотел замять ситуацию. Оно и не удивительно, ведь увольнение сразу 5 молодых летчиков должно стать причиной скандала.

Тогда Дроздов Андрею сказал: "Кому ты нужен! Ты уволишься и будешь на базаре мороженого хека на горбу носить". По словам госпожи Лилии, моменты такого пренебрежения – страшная вещь. Как следствие – ребята покидают армию.

Обратим внимание, что у Андрея ПильщиковаЕму пришлось произвести лазерную коррекцию зрения, чтобы стать военным пилотом.

Несмотря на это все после полномасштабного вторжения "Джус" сам себя мобилизовал. Парень пришел в 40-ю бригаду тактической авиации на ту же должность, которую он занимал до увольнения.