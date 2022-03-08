Мама, мы не освободители, а оккупанты, – еще один пленник рассказывает правду о Путине
8 марта 2022 , 14:32Читати новину українською
Источник:телеграм Pravda Gerashchenko
Украинские герои продолжают брать в плен российских оккупантов. Антон Геращенко обнародовал видео, как пойманный враг звонит по телефону матери.
Оккупант сообщил, что он в плену в Одессе. Враг залился слезами, ругался и рассказывал, что россияне в Украине – не миротворцы, а оккупанты.
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Пленный враг признает, что "убивали мирных".
Мама, мы не освободители, мы – оккупанты,
– заявил пойманный боевик.
Тем временем мама цинично оправдывает сына и говорит, что он не виноват.
Еще один пленный рассказывает правду: смотрите видео
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