Окупант повідомив, що він у полоні в Одесі. Ворог залився сльозами, лаявся й розповідав, що росіяни в Україні – не миротворці, а окупанти.
Зауважте ООН, "Червоний Хрест" та ОБСЄ сховалися, поки в Україні гинуть люди, – Резніков
Полонений ворог визнає, що "вбивали мирних".
Мамо, ми не визволителі, ми – окупанти,
– заявив впійманий бойовик.
Тим часом мама цинічно виправдовує сина та каже, що він – не винен.
Ще один полонений розповідає правду: дивіться відео
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.