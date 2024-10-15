Дмитрий Лубинец отметил, что это первый и пока единственный случай, когда он представляет интересы по просьбе несовершеннолетнего ребенка, который находится за границей, в суде и который не может самостоятельно реализовать свои права.

Смотрите также Недостаток еды и подработки копателем могил: новые детали жизни детей в интернате на Львовщине

Почему ребенок просит через суд лишить бабушку опекунства

Ребенок проживает за границей с отчимом, который является его опекуном за рубежом и отцом его родной сестры. А мать мальчика, военнослужащая ВСУ, погибла в результате обстрела во время выполнения боевого задания. Несовершеннолетний в своем обращении отмечает, что бабушка после смерти матери обратилась в госорганы и получила в свою пользу решение: лишение его биологического отца родительских прав и установление опеки над ребенком,

– рассказал Лубинец.

Однако мальчик заверил: фактически бабушка не является его опекуном, с ним не проживает и не участвует в воспитании. А госорганам врет и совершает юридически значимые действия совершает от имени ребенка, но не в его пользу.

Например, она получила вместо ребенка одноразовую денежную помощь от Минобороны. Где сейчас эти средства – не известно. По этому поводу уже начали досудебное расследование в уголовном производстве по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах". Она предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Поэтому мальчик обратился к омбудсмену с просьбой представлять его интересы в суде и освободить бабушку от обязанностей опекуна.

"Служба по делам детей, получив информацию от нашего регионального представительства и органов Нацполиции, начала проверку указанных обстоятельств и установила, что бабушка не выполняет обязанности опекуна в отношении несовершеннолетнего внука. Как следствие, в производстве одного из судов в Ивано-Франковской области по иску Службы по делам детей рассматривается вопрос освобождения опекуна от своих обязанностей. А на счета бабушки, как опекуна, наложен арест", – объяснил Лубинец.

Сейчас идет следствие в уголовном производстве, а также рассмотрение гражданского дела в суде.

Как комментируют дело в полиции

Начальник сектора коммуникации Управления Нацполиции Ивано-Франковской области Андрей Яцкив сообщил "УП.Жизнь" о ходе дела.

На сегодня женщина получила 1,375 миллиона гривен выплат как опекун. У следствия есть факты снятия средств, но об их использовании информации нет. Следователи подтвердили, что женщина не приобрела никакой недвижимости за эти средства, и фактов их использования пока не обнаружено,

– сказал он.

Женщина на свободе, и поскольку с лета на ее счета наложен арест, выплаты не получает. До блокировки она получила только часть средств.

"Средства, предназначенные для ребенка, пока заблокированы, и их дальнейшая судьба будет решена после судебного решения", – акцентировал Яцкив.