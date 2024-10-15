Дмитро Лубінець наголосив, що це перший і поки єдиний випадок, коли він представляє інтереси за проханням неповнолітньої дитини, яка перебуває за кордоном, в суді та яка не може самостійно реалізувати свої права.

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Чому дитина просить через суд позбавити бабусю опікунства

Дитина проживає за кордоном із вітчимом, який є його опікуном за кордоном і батьком його рідної сестри. А мати хлопчика, військовослужбовиця ЗСУ, загинула внаслідок обстрілу під час виконання бойового завдання. Неповнолітній у своєму зверненні зазначає, що бабуся після смерті матері звернулась до держорганів й отримала на свою користь рішення: позбавлення його біологічного батька батьківських прав і встановлення опіки над дитиною,

– розповів Лубінець.

Проте хлопчик запевнив: фактично бабуся не є його опікуном, з ним не проживає й не бере участі у вихованні. А держорганам бреше та вчиняє юридично значимі дії вчиняє від імені дитини, але не на її користь.

Наприклад, вона отримала замість дитини одноразову грошову допомогу від Міноборони. Де зараз ці кошти – не відомо. Щодо цього вже розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею "Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах". Вона передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Тож хлопчик звернувся до омбудсмена з проханням представляти його інтереси у суді й звільнити бабусю від обов'язків піклувальника.

"Служба у справах дітей, отримавши інформацію від нашого регіонального представництва та органів Нацполіції, розпочала перевірку зазначених обставин і встановила, що бабуся не виконує обов'язки опікуна щодо неповнолітнього онука. Як наслідок, у провадженні одного із судів в Івано-Франківської області за позовом Служби у справах дітей розглядається питання звільнення піклувальника від своїх обов'язків. А на рахунки бабусі, як опікуна, накладено арешт", – пояснив Лубінець.

Наразі триває слідство у кримінальному провадженні, а також розгляд цивільної справи у суді.

Як коментують справу в поліції

Начальник сектору комунікації Управління Нацполіції Івано-Франківської області Андрій Яцків повідомив "УП.Життя" про перебіг справи.

На сьогодні жінка отримала 1,375 мільйона гривень виплат як опікун. У слідства є факти зняття коштів, але про їх використання інформації немає. Слідчі підтвердили, що жінка не придбала жодної нерухомості за ці кошти, і фактів їх використання наразі не виявлено,

– сказав він.

Жінка на волі, та оскільки з літа на її рахунки накладено арешт, виплати не отримує. До блокування вона отримала тільки частину коштів.

"Кошти, призначені для дитини, наразі заблоковані, і їхня подальша доля буде вирішена після судового рішення", – акцентував Яцків.