На похоронах собрались друзья, родственники, собратья и обычные львовяне. Они пришли отдать последнее уважение Герою, погибшему в борьбе за нашу свободу и независимость.

К теме Во Львове попрощались с Героем Артемом Димидом, погибшим на войне

Последняя мамина колыбельная

Похоронная процессия была в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Прощаясь с сыном, его мать Иванка Димид спела ему последнюю колыбельную.

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У собравшихся от такого выступали слезы и сжималось сердце.

Что известно о Герое

О гибели сына сообщила 18 июня его мать. В Донецкой области во время боев его накрыло вражеским минометным огнем. Артему было всего 27 лет. Воевал он еще в 2014 году в составе одного из добровольческих батальонов Украины.

Также Артем Димид с 7-летнего возраста был членом организации "Пласт". Его позывной – "Курка", он исповедовал все идеалы и принципы этого общества.

Украинский католический университет инициировал создание фонда в честь погибшего. За средства учреждения будут оплачивать обучение студентов-историков.

Стипендию в университете будут предоставлять пластунам, поступающим на бакалаврские и магистерские программы УКУ.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования всем родным и близким Героя Артема Димида.

Погибшие на фронте герои

Едва ли не ежедневно война забирает у нас лучших наших людей, которые отдают жизнь за свободу Украины. Недавно стало известно, что на фронте в бою с российскими оккупантами погиб командир батальона "Карпатская Сечь" и многолетний руководитель "Легиона Свободы" Олег Куцин. Непоправимая потеря произошла на Харьковщине, на Изюмском направлении.

Забрала эта проклятая война и украинского военного корреспондента Алексея Чубашева. В 2021 году защитника освободили в запас, однако после полномасштабного вторжения он вернулся в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину от захватчиков. Погиб Чубашев еще 10 июня. После полномасштабного вторжения у Чубашева родился сын. К сожалению, он смог увидеть малыша только раз.

На фронте в бою под Изюмом погиб известный киевский активист Роман Ратушный. Его тело смогли унести только через несколько дней после гибели. Церемония прощания прошла в Киеве. На похороны пришло много людей с цветами, чтобы отдать честь Герою. 24-летнего разведчика 93 ОМБР "Холодный Яр" враг убил еще 9 июня, когда тот выполнял боевое задание.

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