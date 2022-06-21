На похороні зібрались друзі, родичі, побратими та звичайні львів'яни. Вони прийшли віддати останню шану Герою, який загинув у боротьбі за нашу свободу та незалежність.

До теми У Львові попрощалися з Героєм Артемом Димидом, який загинув на війні

Остання мамина колискова

Похоронна процесія була в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла. Прощаючись із сином, його мати Іванка Димид заспівала йому останню колискову.

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У присутніх від такого виступали сльози та зжималося серце.

Що відомо про Героя

Про загибель сина повідомила 18 червня його мати. На Донеччині під час боїв його накрило ворожим мінометним вогнем. Артему було всього 27 років. Воював ще у 2014-му в складі одного з добровольчих батальйонів України.

Також Артем Димид з 7-річного віку був членом організації "Пласт". Мав позивний "Курка" та сповідував всі ідеали та принципи цього товариства.

Український католицький університет ініціював створення фонду на честь загиблого. За кошти установи будуть оплачувати навчання студентів-істориків.

Стипендію в університеті надаватимуть пластунам, які вступатимуть на бакалаврські та магістерські програми УКУ.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуттям всім рідним та близьким Героя Артема Димида.

Герої, що загинули на фронті

Ледь не щодня війна забирає у нас найкращих наших людей, які віддають життя за свободу України. Нещодавно стало відомо, що на фронті у бою з російськими окупантами загинув командир батальйону "Карпатська Січ" та багаторічний керівник "Легіону Свободи" Олег Куцин. Непоправна втрата сталась на Харківщині, на Ізюмському напрямку.

Забрала ця клята війна й українського військового кореспондента Олексія Чубашева. У 2021 році захисника звільнили у запас, однак після повномасштабного вторгнення він повернувся до лав ЗСУ, щоб захищати Україну від загарбників. Загинув Чубашев ще 10 червня. Після повномасштабного вторгнення у Чубашева народився син. На жаль, він зміг побачити малюка лише раз.

На фронті у бою під Ізюмом загинув відомий також відомий київський активіст Роман Ратушний. Його тіло змогли забрати лише через кілька днів після загибелі. Церемонія прощання відбулась у Києві. На похорон прийшло багато людей із квітами, щоб віддати шану Герою. 24-річного розвідника 93 ОМБР "Холодний Яр" ворог убив ще 9 червня, коли той виконував бойове завдання.

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