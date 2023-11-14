Местные телеграм-каналы распространили отрывки из трансляции пользовательницы соцсетей, которую, скорее всего, зовут Анна. Женщина во время эфира, вероятно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом свидетельствует ее манера разговора и поведение.

Смотрите также Бил головой о дерево: в Одесской области мужчина убил собаку на глазах у детей и получил подозрение

"Этот ребенок за меня е**ло вам набьет"

Как известно из распространившихся в сети роликов, женщина во время эфира начала ругать своего сына, пользуясь нецензурной лексикой. В частности, она говорила, что мальчик будет без телефона из-за своего поведения.

Ссора мамы и сына из-за телефона: смотрите видео (есть нецензурная лексика, 18+)

За малолетнего вступились комментаторы трансляции. Они выразили обеспокоенность по поводу высказывания женщины и ее поведения с собственным сыном.

Они говорят, что я тебя учу материться. Ну-ка расскажи им "по понятиям"! Этот ребенок за меня е**ло вам набьет. Он мамин сыночек, он меня любит, он без меня некуда,

– обратилась женщина к своему сыну.

После этого мальчик начал ругать зрителей эфир всеми словами, что его, очевидно, научила мама.

Сын скандальной мамы обратился к зрителям "по понятиям": смотрите видео (есть нецензурная лексика, 18+)

Журналисты ZAXID.NET обратились в пресс-службу полиции Волыни. Правоохранители обнаружили видео в соцсетях утром в понедельник, 13 ноября.

Правоохранители установили личность женщины и место ее проживания, также уже пообщались с ней по поводу недопущения подобного поведения в будущем. Присутствовали и специалисты службы по делам детей,

– говорится в сообщении.

Известно, что на женщину составили админпротокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В нем говорится о невыполнении обязанностей по воспитанию детей. Женщине грозит 850 гривен штрафа.

Обратите внимание! Также небезразличные украинцы заявили, что будут обращаться в социальные службы.

Смотрите также Машинист увидел тело и резко затормозил: в Одесской области 14-летняя девушка загадочно погибла

Вспомним к этой теме, что недавно появились фото из Киева, на которых видно: мать помогает своему сыну залезть в мусорный бак, чтобы тот искал бутылки. Зафиксировали соответствующие кадры обычные люди, живущие на Троещине – одном из самых больших спальных районов столицы.